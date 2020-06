Lorenzo Scattorin live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sarà Lorenzo Scattorin l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 21:00 in punto. Al microfono di Giuseppe Grossi lo storico doppiatore racconterà cosa vuol dire prestare la voce al protagonista del videogioco del momento, The Last of Us. E sarà l'occasione giusta per ripercorrere, con voce e ricordi, alcune delle sue interpretazioni più significative, da Kenshiro al cuoco pirata più simpatico del mondo, Sanji di One Piece.

Milanese, classe 1971, Lorenzo Scattorin in qualche modo è nato doppiatore: figlio del doppiatore e attore Maurizio Scattorin e dall'attrice Antonella Bracco, decide di seguire le orme paterne, diplomandosi al Centro Teatro Attivo, e muovendo i primi passi nell'affascinante mondo del doppiaggio italiano fin da giovanissimo. Negli anni è stato Simon Pegg ne L'alba dei morti dementi, il vendicatore Dolph Lundgren (nella versione televisiva), Eric Bana in versione papà e addirittura un indiscusso sex symbol come Matthew McConaughey nella commedia Surfer, Dude. É salito al trono della Gran Bretagna con Matt Smith in The Crown ed è tornato sui banchi di scuola con Community insieme al protagonista Joel McHale.

L'indiscussa fama di Lorenzo Scattorin, però, è indissolubilmente legata al mondo dell'animazione: basterebbe citare Kenshiro (nei film Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto, Ken il guerriero - La leggenda di Julia, Ken il guerriero - La leggenda di Raoul, Ken il guerriero - La leggenda di Toki e Ken il guerriero - La Leggenda del vero salvatore) per aprire e chiudere un curriculum che non ha bisogno di presentazioni. Ma significherebbe far torto a Sanji di One Piece (nella serie anime e nei film), a Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh!, ad All Might di My Hero Academia, Iruka Umino di Naruto o a Vanilla Ice de Le bizzarre avventure di JoJo. Non sia mai poi che se la prenda Thanatos, che non sarà una divinità olimpica ma è pur sempre uno dei principali cattivi ne I cavalieri dello Zodiaco - The Lost Canvas.

Senza naturalmente dimenticare il mondo dei videogiochi, compreso quello del momento - The Last of Us - in cui Scattorin, per il sequel, ha prestato ancora una volta la voce al protagonista Joel.

Progetti futuri (The Last of Us 3? Le nuove puntate di One Piece in italiano?), la situazione attuale del doppiaggio in Italia, aneddoti da alcuni dei suoi epici personaggi: Lorenzo Scattorin racconterà questo e molto altro nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 21:00, in compagnia di Giuseppe.