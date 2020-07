The Last of Us 2, Lorenzo Scattorin: "è stato come doppiare un film"

Può un videogioco eguagliare l'esperienza cinematografica? Secondo Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel in The Last of Us 2, la risposta è sì, sia per gli spettatori, sia per gli addetti ai lavori.

Nel nostro #SalottoCinefilo - qui il link del nostro canale Twitch ufficiale - abbiamo invitato Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel in entrambi i capitoli di The Last of Us, che ci ha dimostrato come il doppiaggio di questo videogame sia stato come doppiare un film.

Il noto doppiatore Lorenzo Scattorin ha avuto modo di raccontarci la sua esperienza con The Last of Us, svelandoci alcuni retroscena emozionanti. Tra questi, ci ha potuto confermare che The Last of Us è proprio "come un film":

"Quello che potete aver vissuto come giocatori, l'ho vissuto doppiando Joel" - ha raccontato Scattorin - "Mentre lo doppiavo, mi sentivo coinvolto durante tutta la lavorazione, grazie all'accompagnamento musicale, ricordavo che continuavo a dire al direttore "ma come sono belli questi accompagnamenti?". Fa tanto anche l'accompagnamento dell'attore, sono tutti valori aggiunti, che rendono più "facile" il lavoro che stavo facendo io in quel momento. Doppiare The Last of Us è stato per me come doppiare un film pazzesco."

"Esattamente come in un bel film, tutti i vari componenti, i personaggi, gli interpreti, gli ambienti, la colonna sonora, tutto in The Last of Us l'ho percepito come qualcosa di diverso dal solito videogame" - ha continuato Scattorin - "Le dinamiche snodate e susseguite, il ritmo incalzante e mai banale, i dialoghi resi magnificamente dai nostri sceneggiatori italiani... Anche i dialoghi fanno tanto, noi del settore magari ce ne accorgiamo più facilmente, ma lo vedi se un dialogo "puzza", sono piatti, oppure "parlano", scorrono e rendono tutto omogeneo, bello. Ecco, ho notato che tutto questo in The Last of Us è veramente grandioso. Fai fatica a chiamarlo gioco."