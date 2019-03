Lorella Cuccarini: Heather Parisi replica alla "maître à penser" più amata dagli italiani

Francesco Bellu

Da mesi tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi si consuma un botta e risposta al vetriolo in cui le due non se la mandano a dire attraverso colpi di tweet velenosissimi. L'ultimo lo segna la showgirl di origine americana, con una frecciatina in cui punzecchia la storica rivale sulla gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e Mezzo su La 7, in cui aveva dichiarato che in Italia non si votava da ben dieci anni.

Heather Parisi non si è lasciata sfuggire l'occasione e le ha risposto per le rime dal suo account Twitter con queste parole: "E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina 'Maître à penser'. In verità sempre più 'Maître' e sempre meno 'penser'". In precedenza aveva replicato Lorella Cuccarini anche per alcune sue prese di posizione pro Salvini per quanto riguardava la politica sui migranti. In quel caso l'affondo della Parisi era stato anzi più articolato, facendo sottilmente ironia sulla sua carriera televisiva: "Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste".

E' certo, ormai, che tra le due ci sia di fatto una guerra aperta, destinata a diventare un vero e proprio appuntamento fisso, capace di polarizzare gli utenti a favore dell'una e dell'altra così come era stato negli anni 80, quando entrambe si dividevano gli studi televisivi e lo status di icone negli show più seguiti.

Sotto potete leggere l'ultimo tweet di Heather Parisi.

E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina "Maître à pensere". In verità sempre più "Maître" e sempre meno "pensere". H* #heatherparisi #laqualunque #ottoemezzo — Heather Parisi (@heather_parisi) 5 marzo 2019