Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini sui diritti gay: "Omofoba e ipocrita"

Heather Parisi e Lorella Cuccarini litigano ancora via social e questa volta, al grido di omofoba e ipocrita. Si parla naturalmente di diritti gay. La miccia in questo caso è stata l'esternazione di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip contro l'ex conduttrice della Vita in diretta.

Se 1 dice "se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio" (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che "non è allineato al politicamente corretto".

Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita PUNTO #LGBTQ #LGBT — Heather Parisi (@heather_parisi) September 25, 2020

Certo, chi le conosce sa che per armare Heather Parisi e Lorella Cuccarini l'una contro l'altra ci vuole davvero poco, ma questa volta l'occasione era pure troppo ghiotta per la showgirl italo-americana. Che non ha mai fatto il nome, però, della rivale. E d'altronde non che ce ne fosse il bisogno.

L'altra, dal canto suo, può aggiungere alla lista di epiteti poco lusinghieri anche omofoba e ipocrita, anche perchè, diciamolo chiaramente, è andata un po' a cercarselo dopo la risposta data sempre via social a Tommaso Zorzi.

Torniamo un attimo indietro: dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Zorzi aveva accusato la Cuccarini di essere contro qualsiasi rivendicazione dei diritti dei gay, dal matrimonio all'adozione. Lorella, però, pur non amando raccogliere le provocazioni, ha sentito di dover difendere il proprio diritto ad avere un'opinione in merito, nonostante possa essere per qualcuno non condivisibile.

Fin qui niente di particolarmente strano o contestabile in effetti, ma il peggio è arrivato con la considerazione sul "figlio gay" ipotetico, che sarebbe comunque amato da mamma Lorella come qualsiasi altro figlio.

"Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay , che - sia chiaro - amerei profondamente come qualsiasi altro figlio".

Ed è a questo punto che un altro cuore di mamma, quello di Heather Parisi però, non ha più potuto tacere, e non ha potuto perdere l'ennesima occasione di una stoccata in pieno volto alla storica rivale di palcoscenico: "Se 1 dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay e matrimoni tra persone dello stesso sesso, non vuol dire che 'non è allineato al politicamente corretto'. Vuol dire che è omofobo e pure ipocrita PUNTO".