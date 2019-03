Lorella Cuccarini, gaffe in TV: "In Italia non si votava da 10 anni"

Lorella Cuccarini, mentre era ospite della trasmissione Otto e Mezzo, ha fatto un'inaspettata gaffe parlando di questioni politiche, suscitando online ironia e tante critiche.

La star della tv, intervenendo su La7, ha infatti dichiarato: "Non votavamo veramente per le politiche da quanto? Da 10 anni? Nove anni?". Paolo Mieli e Massimo Gianni hanno provato a farle notare l'errore, tuttavia Lorella ha replicato convinta: "Non abbiamo però votato davvero però, abbiamo avuto una serie di rimpasti".

Ecco il video:

I commenti su Twitter spaziano dall'incredulità alle accuse di incompetenza, tra chi implora di "avere pietà perchè è lunedì sera" a chi chiede di interrompere la trasmissione dopo la dichiarazione inattesa, senza dimenticare battute divertenti come quelle in cui si sospetta che Lorella abbia confuso la garanzia delle cucine Scavolini con le tempistiche della politica italiana.

Lorella #Cuccarini ha appena sostenuto a #ottoemezzo che in Italia non si è votato per 10 anni ("ci sono stati solo rimpasti").



Le facce in studio sono fantastiche.#Giannini maestoso:"Oltre i 5 anni non si può non votare.."



I sovranisti sono questa roba qua! pic.twitter.com/1klkz6JBFL — Pietro Raffa (@pietroraffa) March 4, 2019

#lorellacuccarini a #ottoemezzo: "prima delle scorse elezioni non votavamo alle politiche da quanto? Dieci anni?"



Inceneritemi — Salvatore (@Salvo8787) March 4, 2019

#lorellacuccarini ci informa che in Italia per troppo tempo non si è votato per almeno 10 anni. Niente , non #gnapotemofa' — ci tocca #fareRete (@Adesposto) March 4, 2019

#LorellaCuccarini: "Prima del 4 Marzo dell'anno scorso, in Italia, non si è votato per 10 anni".

Tutti in studio: "Ci sono state le elezioni nel 2013 vinte dal #PD. In Italia si vota ogni 5 anni".

Possiamo chiudere qui la puntata, grazie.#Ottoemezzo — Antonio Ammendola (@AntonioAmmendo4) March 4, 2019

#lorellacuccarini a #ottoemezzo talmente assurda da sembrare a striscia la notizia. — Jessica Besana (@JessicaBesana) March 4, 2019

#Cuccarini:"In Italia non si votava da 10 anni" #Giannini:"Guardi che si vota ogni 5 anni"

Cuccarini:"A me non mi risulta".



Io: toglietele il vino a #LorellaCuccarini #ottoemezzo — SOCIAL Patico (@NathanDelMare) March 4, 2019

Ciao #LorellaCuccarini 10 anni è la garanzia delle cucine Scavolini non il tempo che intercorre tra un'elezione politica e l'altra. Ciao — Am (@MondoGaio) March 4, 2019

L'uscita "infelice" di Lorella Cuccarini rischia così di mettere in secondo piano il messaggio importante, motivo alla base della partecipazione allo show, a favore del progetto Trenta ore per la vita che ogni anno raccoglie fondi a favore dell'_Associazione Italiana Sclerosi Multipla che sostiene progetti di ricerca e iniziative ideate per aiutare chi lotta ogni giorno con la malattia neurodegenerativa.