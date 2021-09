Lorella Cuccarini: "Beyoncé disse che ero un genio. Ecco come l'ho ispirata"

Dieci anni fa Beyoncè, per il suo spettacolo al Billboard Music Awards, si è ispirata a Lorella Cuccarini definendola un genio.

Lorella Cuccarini ha avuto l'onore di ispirare la cantante Beyoncé che, nel 2011, l'ha definita un genio: Beyoncé Giselle Knowles, questo lo pseudonimo dell'artista statunitense, usò la coreografia della nostra showgirl per il suo spettacolo al Billboard Music Awards.

Nell'intervista al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini ha raccontato i sacrifici fatti dalla mamma per crescerla dopo la separazione dal padre e di come, fin da piccola, fosse appassionata di danza "A tre anni, allo specchio emulavo i balletti dei varietà tv. Da lì a studiare danza, ho dovuto aspettare i nove anni e mezzo, quando abbiamo cambiato casa e c'era vicino una palestra con qualche lezione di balletto".

Non tutti sanno che Lorella Cuccarini ha avuto l'onore di ispirare Beyoncè, grazie ad una sua coreografia sanremese. La cantante e ballerina statunitense la usò durante il suo spettacolo al Billboard Music Awards del 2011. Lorella ha commentato così l'episodio ″È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l'oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su Youtube". Beyoncè dopo la sua esibizione definì Lorella "geniale".

Anche la cantante di 'Halo' all'epoca parlò della truccatrice Antonella e di come le avesse fatto conoscere la Cuccarini "La mia truccatrice mi ha fatto vedere le prestazioni di Lorella Cuccarini di un anno fa, e mi ha ispirato molto, ringrazio Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante"