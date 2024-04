Loredana Bertè a Belve: “Borg preferiva la cocaina a me' e la lite con Renato Zero

Il 2 aprile ha preso il via la nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Come prima ospite è stata scelta Loredana Bertè, una delle protagoniste assolute del panorama musicale italiano.

Loredana Bertè a Belve

La cantante nel programma di Francesca Fagnani ha condiviso numerosi aneddoti della sua vita privata, dal matrimonio con il tennista svedese Bjorn Borg alla separazione da Renato Zero fino alla dolorosa perdita della sorella Mia Martini.

Mia Martini

Loredana Bertè ha ancora il cuore spezzato per la morte di Mia Martini, la sorella scomparsa nel 1995. La cantante ha rivelato che venne a conoscenza della tragica notizia guardando la televisione: "Vedevo Mara Venier piangere, giravo canale e vedevo la foto di Mimì, mi squillò il telefono ed era Renato Zero che mi disse 'Spegni tutto che sto venendo'".

L'artista, visibilmente commossa, ha confessato: "Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non posso rimediare. Quel giorno mi si è spezzato il cuore".

Björn Borg

La cantante di 'Pazza' a Sanremo 2024, è stata sposata con il tennista svedese Björn Borg dal 1989 al 1992. La loro storia d'amore è stata molto tormentata, costellata da un tentativo di suicidio del tennista: "Aveva preso un sacco di pillole, non ho mai capito perchè". Fu lei stessa a salvargli la vita portandolo in ospedale.

Il matrimonio tra la cantante e Björn è finito per una richiesta particolarmente hard del campione svedese: "Eravamo a Palm Beach per un torneo, lui chiamò attraverso il room service due bitch, very bitch. In camera arrivarono due ragazze vestite di pelle con i frustini. Lui mi disse 'dobbiamo passare un altro livello, fare sesso con loro".

La prima ospite di Belve ha continuato: "Io le ho chiesto, fare sesso con loro, ma sei matto? Io ti mollo. L'ho gonfiato di botte e me ne sono andata". Subito dopo è avvenuta la rottura definitiva: "A Milano gli ho detto: 'Vaffan.ulo te, le tr.ie e la cocaina. Mi hai rotto il cazzo'".

Renato Zero

Renato Zero e e la cantante hanno condiviso gran parte della carriera artistica, poi un litigio di molti anni fa ha diviso le loro strade. "Se mi manca Renato? - ha detto alla Fagnani - Molto, è stata una presenza costante nella mia vita, dopo tanti anni mi piacerebbe un riavvicinamento, ma dipende da lui".

Renato Zero e Loredana Bertè hanno condiviso gran parte della loro carriera artistica, ma un litigio di molti anni fa ha diviso le loro strade. "Se mi manca Renato?" ha detto a Francesca Fagnani, "Molto. È stata una presenza costante nella mia vita. Dopo tanti anni mi piacerebbe un riavvicinamento, ma dipende da lui".