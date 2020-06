Lontano lontano: il nuovo film di Gianni di Gregorio disponibile su RaiPlay

Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio, con Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli, sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire da oggi!

Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire da oggi. Il regista è anche protagonista nel film al fianco di Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli, tre romani sulla settantina che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all'estero perché, sperano, per cambiare vita non si è mai troppo vecchi.

Presentato al 37. Torino Film Festival nel 2019 ed uscito in sala a febbraio 2020, il film è una coproduzione italo - francese Bibi Film ‐ Le Pacte con Rai Cinema. La sceneggiatura, scritta da Marco Pettenello e Gianni Di Gregorio, è tratta dal racconto del regista Poracciamente vivere pubblicato da Sellerio Editore nell'antologia Storie dalla città eterna.

Lontano lontano: Giorgio Colangeli, Ennio Fantastichini e Gianni Di Gregorio in una scena

"L'idea di questo film - ha raccontato Gianni Di Gregorio - nasce da una conversazione con Matteo Garrone, che conoscendomi profondamente mi stimolò a scrivere di un pensionato povero che è costretto ad andare all'estero per migliorare le sue condizioni di vita. L'idea mi folgorò e dopo tre anni di lavoro sono arrivato a scrivere prima un racconto e poi la sceneggiatura del film. Da questo spunto sono arrivato a parlare di un tema che mi sta molto a cuore: l'istinto buono, quello che abbiamo tutti, certo chi più e chi meno, ma tutti, io credo".