Long Day's Journey Into Night: completate le riprese del film con Ed Harris e Jessica Lange

Long Day's Journey Into Night, il nuovo film con protagonisti le star del cinema Ed Harris e Jessica Lange, è stato finalmente completato.

Le riprese di Long Day's Journey Into Night, il nuovo film britannico dalla regia di Jonathan Kent, sono state finalmente completate. Nel suo cast troviamo Jessica Lange, Ed Harris, Ben Foster e Colin Morgan.

Long Day's Journey Into Night segnerà il debutto alla regia cinematografica di Kent, con una storia girata interamente in Irlanda, basata sull'omonimo spettacolo di Broadway firmato da Eugene O'Neill.

Ambientata in un solo giorno dell'agosto del 1912, in una casa al mare, la storia segue la famiglia Tyrone mentre affronta una serie di problematiche interne che coinvolgeranno tutti i protagonisti, in un modo o nell'altro.

Al centro della trama troviamo quindi Jessica Lange, due volte vincitrice di un Oscar e di cinque Golden Globe, che riprenderà il suo ruolo di Mary Tyrone, una donna travagliata e afflitta dalla dipendenza. Ed Harris è suo marito James, un celebre attore e agente immobiliare fallito, un uomo con paure e rimpianti profondamente radicati nei suoi inizi poveri. Foster interpreta il loro figlio maggiore Jamie, con Colin Morgan nei panni del figlio minore Edmund.

L'adattamento per lo schermo è stato realizzato da David Lindsay-Abaire.