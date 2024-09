Lonely Planet: Laura Dern e Liam Hemsworth al centro di un affair nel trailer del film Netflix

In arrivo il mese prossimo sulla piattaforma digitale, il film è scritto e diretto da Susannah Grant, nota per la serie Unbelievable

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Lonely Planet, che vede protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth nei panni di un giovane e una famosa scrittrice che in viaggio si innamorano perdutamente.

Il film, infatti, segue la nota scrittrice di romanzi di nome Katherine (Dern) che, in cerca di ispirazione, prenota un viaggio per un ritiro per scrittori in Marocco. Lì incontra un giovane uomo (Hemsworth) la cui conoscenza si evolve in un'inebriante storia d'amore che cambia del tutto la sua vita.

Il cast di supporto comprende Diana Silvers ("Space Force"), Ben Youcef ("Afraid"), Bellina Logan ("Palm Royale"), Gustav Dyekjær Giese ("The Quiet Ones") e Dillon Lane ("The Guilty").

Parlando del film al Tudum di Netflix, la Dern ha dichiarato che ciò che l'ha attratta della storia di Lonely Planet è stata "l'esplorazione dell'identità e dell'autostima all'interno delle relazioni, specialmente in un mondo così intellettualmente stimolante come quello letterario".

"La dinamica tra l'uomo più giovane e la scrittrice più anziana e affermata mi ha incuriosito perché non si tratta solo di una storia d'amore, ma anche di trovare qualcuno che ti veda e ti capisca veramente, il che è qualcosa di profondamente umano e con cui ci si può relazionare", ha continuato Dern.

Parlando della sua co-star Hemsworth (che tra non molto vedremo in The Witcher 4 nei panni di Geralt di Rivia), la Dern ha aggiunto: "È diventato non solo un amico e un confidente durante la nostra avventura in Marocco, ma il nostro desiderio comune di onestà e intimità in tutte le relazioni è stato molto commovente per me. Eravamo molto allineati, quindi poter raccontare questa storia insieme valeva già tutto... e lui è dannatamente divertente, quindi ho riso tutto il tempo".

Susannah Grant, nota per la serie Unbelievable, è autrice, regista e produttrice di Lonely Planet. Tra i produttori figurano Sarah Timberman e Liza Chasin.