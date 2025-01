Laura Dern augura Buon Compleanno a David Lynch: "Ti amerò e mi mancherai ogni giorno per il resto della vita"

Laura Dern ha pubblicato un sentito messaggio di auguri di compleanno su Instagram per David Lynch quattro giorni dopo la notizia della sua morte.

"Buon compleanno, bocconcino", ha scritto Dern. "Ti amerò e mi mancherai ogni giorno per il resto della mia vita".

Da quando l'aveva scelta per Velluto Blu all'età di soli 17 anni, Lynch chiamava affettuosamente la sua musa "bocconcino". Nel 2019, Dern e Kyle MacLachlan, ribattezzato affettuosamente "Kale" avevano avuto l'onore di consegnare a Lynch l'Oscar onorario alla carriera.

"I suoi soprannomi per noi sono rimasti poiché condividiamo il privilegio di aver lavorato con lui per tutta la nostra vita adulta", ha detto Dern, aggiungendo in seguito: "Tutti coloro che hanno lavorato al fianco di David hanno sentito quell'elettricità. Sono l'entusiasmo e la passione che porta sul set a infonderti la sensazione che stai facendo ciò che avresti sempre dovuto fare".

Il talento di saper scegliere i propri interpreti

La carriera di Laura Dern ha avuto un enorme slancio grazie al ruolo di Sandy Williams, la figlia di un detective che viene coinvolto in un'indagine che ruota attorno al ritrovamento di un orecchio mozzato, in Velluto Blu, uscito nel 1986. Lynch ha poi richiamato l'attrice nel 1990 per Cuore selvaggio, dove affiancava Nicolas Cage nei panni di Lula Pace Fortune, in fuga dalla madre che ha ingaggiato dei criminali per uccidere il suo fidanzato Sailor.

Dern è stata poi la protagonista dell'ultimo film di Lynch, Inland Empire (2006), nei panni di un'attrice che inizia ad abitare il personaggio che interpreta in un film nella sua vita reale, per poi apparire nel revival di Twin Peaks del 2017, interpretando Diane Evans e dando un corpo alla misteriosa voce con cui interloquisce l'Agente Cooper.