Lone Survivor stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film con Taylor Kitsch in onda il 12 aprile

Lone Survivor è il film in onda stasera su 20 Mediaset: trama e cast della pellicola ambientata durante la guerra statunitense in Afghanistan nel 2005

Stasera 12 aprile su 20 Mediaset alle 21:00 va in onda il war movie Lone Survivor. Il film del 2013 è stato diretto da Peter Berg. Il regista statunitense è anche autore della sceneggiatura. La pellicola è la trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo autobiografico Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of Seal Team 10 scritto da Marcus Luttrell, ex-Navy SEAL in missione in Afghanistan. Trama, trailer e cast del lungometraggio

Lone Survivor: Trama

Lone Survivor: Eric Bana in un'immagine tratta dal film

La storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un'imboscata nemica sulle montagne Afghane. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo rimane isolato dai soccorsi, e circondato da una milizia talebana numericamente più grande e pronta alla guerra. Affrontando insieme le più impensabili conseguenze sul loro destino, i quattro uomini trovano la forza e la resistenza necessaria per combattere fino alla fine.

Lone Survivor: Taylor Kitsch e Mark Wahlberg in azione in una scena

Lone Survivor è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 20 Febbraio 2014 distribuito da Universal Pictures. Nella vicenda realmente accaduta a cui il film Lone Survivor si ispira, Marcus Luttrell e la sua compagnia hanno ingaggiato con i talebani un conflitto a fuoco che è durato molto più di quanto si vede nel film.

Lone Survivor: Taylor Kitsch, Mark Wahlberg e Emile Hirsch in una scena del fillm

Inoltre, nella realtà l'intera missione è durata in tutto cinque giorni, contro i tre rappresentati nel film. Il trailer di Lone Survivor è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Qui invece trovate la nostra recensione di Lone Survivor.

Lone Survivor: Interpreti e personaggi