L'ombra della violenza stasera su Rai 4: trama e cast del poliziesco di Nick Rowland

Stasera 20 agosto 2023 su Rai 4, in prima serata, alle 21:20 va in onda L'ombra della violenza, un poliziesco del 2019 diretto da Nick Rowland. La sceneggiatura è stata scritta da Joe Murtagh. Blanck Mass ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

L'ombra della violenza: Cosmo Jarvis, Barry Keoghan in un'immagine

L'ombra della violenza: Trama

Nella provincia irlandese, l'ex pugile Douglas "Arm" Armstrong è diventato il punto di riferimento della famiglia criminale dei Devers, specializzati nel traffico e nello spaccio della droga.

Arm si occupa principalmente di riscuotere i debiti e di accertarsi di punire chi commette degli sbagli, ritenuti inammissibili dagli spietati Devers. Ma Arm non ha un animo così cattivo: la sua principale preoccupazione è dimostrare di essere un padre presente per il suo bambino diversamente abile.

L'ombra della violenza: una scena

Quando, però, giungerà l'ordine di commettere un assassinio, la coscienza di Arm non potrà che essere contraria a tale assurda e cinica richiesta dei Devers. La sua lealtà nei confronti della famiglia sarà messa a dura prova, ma capire quale sia la cosa più giusta da fare metterà in pericolo le persone a cui l'uomo tiene maggiormente.

L'ombra della violenza: Cosmo Jarvis, Barry Keoghan in una scena del film

Curiosità

L'ombra della violenza ha esordito nel settembre 2019 al Toronto International Film Festival.

Il film è l'esordio alla regia di un lungometraggio del talentuoso regista Nick Rowland dopo una gavetta fatta di serie tv.

La pellicola ha vinto diversi premi, tra cui il British Independent Film Award per il miglior attore non protagonista a Barry Keoghan, il Dublin Film Critics' Circle Award per il miglior film irlandese e il Irish Film and Television Award per il miglior film. Il lungometraggio è stato anche candidato a quattro BAFTA Awards, tra cui quello per il miglior film britannico

L'ombra della violenza: Cosmo Jarvis in una scena

Interpreti e personaggi

L'ombra della violenza: Cosmo Jarvis, Barry Keoghan in una scena

Trailer e Recensione

La nostra recensione de L'ombra della violenza

L'ombra della violenza è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 94% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 67 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10