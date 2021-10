LOL Surprise! The Movie, su Netflix in streaming da oggi

LOL Surprise! The Movie, le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 8 ottobre!

Le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo saranno le protagoniste di una nuova avventura cinematografica che le trascinerà in un viaggio costellato di musica, ballo e, naturalmente, tante sorprese, in un susseguirsi di emozioni. Il film animato di 45 minuti è ambientato in un mondo pieno di luce, macchine da prese e azione e segue le vicende di una ragazza che si trova improvvisamente catapultata nell'universo delle LOL e decide di voler creare il film migliore di sempre.

Locandina di L.O.L. Surprise! Il film

Per realizzare il suo sogno dovrà intraprendere un viaggio interiore e trovare la forza e il coraggio dentro di lei... ma nulla è impossibile con l'aiuto di tutta la L.O.L. Surprise family! Il movie, che sarà disponibile contemporaneamente in tutto il mondo ad eccezione di Cina e Giappone, è stato anticipato dal trailer che sui social conta già oltre 14 milioni di visualizzazioni. Per festeggiare il loro debutto on air, Royal Bee, Lady Diva, Neonlicious e Swag hanno creato tre nuove e stilose canzoni dal ritmo coinvolgente e trascinante: "Get Up and Dance", "Shades" e "Pose"; distribuite da Sony Music e attualmente disponibili su tutte le piattaforme.

Ma le sorprese non sono finite, in L.O.L. Surprise! Il film, faranno il loro debutto quattro regine dello schermo, a rappresentare quattro generi cinematografici diversi: Gamma Babe, ispirata ai film di fantascienza, Starlette la perfetta protagonista di una commedia romantica, Ms. Direct direttamente dal mondo dei film d'azione e Spirit Queen che rappresenta il genere pauroso. I nuovi personaggi sono già collezionabili per dar vita a tante fantastiche avventure e scatenare la fantasia e la creatività delle L.O.L- lover.

"Dopo il successo avuto l'anno scorso portando L.O.L Surprise! in ambito musicale con Remix, quest'anno abbiamo alzato la posta per ispirare divertimento, creatività e immaginazione per i bambini", ha detto Isaac Larian, CEO e Fondatore di MGA Entertainment Inc. "Non solo stiamo dando vita a personaggi famosi attraverso un film, ma stiamo fornendo ai bambini tutti gli strumenti utili perché possano ideare e realizzare il proprio film".