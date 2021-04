LOL: Chi ride è fuori, le ultime due puntate in arrivo su Amazon Prime Video: ecco quando

LOL: Chi ride è fuori ha ancora qualcosa da regalare al suo pubblico, ovvero le ultime 2 puntate. Quando arriveranno su Amazon Prime Video? Domani, giovedì 8 aprile 2021, esattamente a una settimana di distanza dalla distribuzione delle prime 4, diventate un vero e proprio fenomeno social.

Chi vincerà?

È esattamente quello che scopriremo nell'ultima puntata dello show.

Naturalmente in rete sono subito spuntati i nomi dei favoriti per la vittoria del montepremi finale: se Caterina Guzzanti era fin da subito la più temuta dai colleghi per la nota serietà (lei stessa ha ammesso di faticare molto spesso a trovare divertenti battute e situazioni che fanno ridere molti), in pole position c'è anche Elio, che, fedele all'intento di imitare l'espressione enigmatica della Gioconda, ha dimostrato molta resistenza ai colleghi.

Al momento però ci sono solo due concorrenti che possono vantare di non essere mai stati sorpresi a sogghignare: la serissima Caterina Guzzanti e, a sorpresa, Frank Matano, colui che sembrava candidato alla prima eliminazione.

Se Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro, Lillo ed Elio hanno visto il proprio percorso dentro LOL: Chi ride è fuori "macchiato" da un'ammonizione, sappiamo dalle prime 4 puntate che a vincere non saranno sicuramente Angelo Pintus, Fru dei The Jackal e Luca Ravenna, finiti a far compagnia a Fedez e Mara Maionchi dopo essere stati eliminati.

Come funziona LOL: Chi ride è fuori

LOL: Chi ride è fuori, una scena con Ciro e Frank Matano

Lo show è una sfida fra 10 comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando contemporaneamente a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno a un ente benefico scelto da chi vincerà.

I concorrenti - Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, The Jackal's Ciro e Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna - sono i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti che li vede sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro. A osservare dalla control room un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dalla co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatta un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva, dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.