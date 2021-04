LOL: chi ride è fuori, Chiara Ferragni canta il brano "il Mignottone pazzo" di Michela Giraud

Il grande successo di LOL: chi ride è fuori continua anche fuori dal palco: Chiara Ferragni si è esibita interpretando uno sketch del programma. Sui suoi social ha pubblicato il video in cui canta il Mignottone pazzo di Michela Giraud.

Dopo aver deciso chi eliminare e chi far restare nel programma di Amazon Prime video LOL: Chi ride è fuori, Fedez a quanto pare ha portato un "pezzo" dello show anche a casa. Sua moglie, l'influencer Chiara Ferragni, si è voluta cimentare nel tormentone cantato da Michela Giraud durante lo show.

Il brano in questione è il "Mignottone pazzo", che è stato cantato dalla comica mentre si esibiva in un suo monologo. L'intento, come ormai sappiamo tutti, era cercare di far ridere gli altri partecipanti del programma. Infatti, esibendosi in tutte le sue doti canore, Michela ha cantato il brano che era volutamente breve, conciso e diretto.

Anche la Ferragni ha seguito lo stesso stile della comica: dopo essere stata presentata da Fedez, l'influencer ha cantato un pezzo della canzone, "suonando" anche con la chitarra il motivetto portato dalla comica romana.

Non è neppure la prima volta che Chiara Ferragni si approccia al mondo musicale: l'estate scorsa ha collaborato con la cantante Baby K per la sua canzone "Non mi basta più". In questa occasione, l'influencer ha cantato e recitato la parte di una fashion-stylist nel video. Questo sodalizio artistico era nato come nuova campagna Pantene.