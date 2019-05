Loki: Captain America in arrivo nella serie Disney+?

Captain America farà la sua comparsa nella **ser

i

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

e MarvelLokiDisney+**?

Il rumor è da prendere con le pinze, ma a quanto pare nel corso di un'intervista a Business Insider i fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, avrebbero svelato che la serie Disney+ dedicata a Loki potrebbe vedere la presenza di Steve Rogers, alias Captain America.

In Avengers: Endgame, abbiamo visto Loki impossessarsi del Tesseract nel corso del viaggio nel passato di Tony Stark e Scott Lang e usarlo per sparire. Sappiamo dalle dichiarazioni dei Russo che ogni alterazione del passato composta l'apertura di una timeline alternativa, così nonostante l'incertezza sul destino di Loki, il Dio dell'Inganno potrebbe essere vivo e vegeto in una realtà alternativa. Nel finale di Avengers: Endgame, Captain America si offre volontario per tornare indietro nel tempo e rimettere le Gemme dell'Infinito al loro posto, è ipotizzabile che l'Avengers abbia dedicato del tempo a cercare Loki per rimettere a posto le cose. O almeno così ci vogliono far credere i Russo:

"Loki, quando si teletrasporta via con la Gemma del Tempo, crea la propria timeline. La questione si fa complicata, ma sarebbe impossibile per Cap rimettere a posto la timeline se non ha rintracciato Loki. L'istante in cui Loki compie un gesto drammatico come prendere la Gemma del Tempo, crea una nuova branca di realtà. Stiamo ragionando con questa idea di multiverso e branche di realtà, ci sono varie realtà".

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Ls risposta dei Russo confonde ulteriormente le idee, soprattutto quando i due registi affrontano la scelta di Cap di fermarsi nel passato per ricongiungersi con l'amore della sua vita, Peggy Carter. Secondo i Russo, Cap crea una timeline alternativa: "Per consegnare lo scudo a Falcon, deve tornare nella timeline principale. La domanda è 'come Cap più lasciare la timeline alternativa e ricomparire in questa timeline. E perché?'.

I Russo anticipano che a rispondere a questi quesiti saranno, probabilmente, i film e serie tv che seguiranno Avengers: Endgame. La serie di Loki, ad esempio, potrebbe prevedere la presenza di Steve Rogers in versione giovane o addirittura anziana. Ma questo dipenderà anche dalla disponibilità di Chris Evans e dalla sua voglia di fare ritorno nei panni di Cap ancora una volta.

La lineup dei film della Fase 4 dell'MCU verrà svelata in estate.