Loki 2: Tom Hiddleston viaggia nel tempo nel nuovo teaser trailer

Svelato il nuovo teaser trailer di Loki 2. Tra azione a viaggi nel tempo il Loki di Tom Hiddleston continuerà ad animare l'universo MCU con la sua serie trasmessa su Disney+.

Il secondo teaser

Nel nuovo teaser trailer di Loki 2, il Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston torna per un altro scontro con le varianti di Colui che resta (interpretato da Jonathan Majors) e Miss Minutes (doppiata da Tara Strong). Il nuovo teaser mostra Loki e Mobius che collaborano per esplorare una nuova minaccia alla linea temporale. Il teaser rilasciato in precedenza mostra anche una trama del multiverso, con Loki che incontra quella che sembra essere una nuova variante di Colui che resta (Victor Timely), dopo che il creatore della TVA è stato ucciso da Sylvie nella prima stagione.

Di seguito il secondo teaser trailer:

Loki 2

La seconda stagione è aspettata con ansia dai fan e il primo teaser di Loki 2 ha fatto visualizzazioni record. In questa nuova stagione torneranno anche Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Ravonna, Sophia Di Martino nel ruolo di Sylvie e Wunmi Mosaku nel ruolo del cacciatore B-15. Tra i nuovi membri del cast figurano Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), Rafael Casal (Blindspotting) e Kate Dickie (Il trono di spade). Loki 2 debutterà su Disney+ il 6 ottobre.