Loki 2: perché non ha una scena dopo i titoli di coda?

Il produttore rivela il motivo per cui non sono presenti scene post-credits nell'episodio finale della seconda stagione di "Loki".

Lo scorso venerdì si è conclusa la seconda stagione di Loki, la serie dei Marvel Studios dedicata al Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston. Stranamente, al contrario della maggior parte dei prodotti dell'MCU, non c'è nessuna scena post-credits... Ma qual è il motivo?

Lo rivela il produttore Kevin Wright in un'intervista con TV Line: "Non abbiamo scritto nessuna scena post-credits, e di certo non ne abbiamo girata alcuna", spiega. "Molte persone vogliono che queste cose sembrino storie contenute. So che ad alcune persone piace avere una maggiore interconnessione tra i progetti ma penso anche che questo a volte diventi un ostacolo per alcune delle nostre storie. Per noi era una storia chiusa, questo è tutto."

I viaggi nel tempo sono stati al centro della seconda stagione di Loki, soprattutto per via dello slittamento temporale di cui soffriva il protagonista prima che riuscisse a controllarlo e a usarlo come nuovo potere.

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

Lo sceneggiatore capo della stagione, Eric Martin, ha spiegato in che modo funzionano e in che modo si è approcciato alla questione: "Bisognava tracciare prima di tutto la storia emotiva. Tutto questo può andare in direzioni assurde. Bisogna contenere il tutto. Ma credo che il pubblico ti perdonerà se non capirà un po' della logica del viaggio nel tempo, purché capisca la logica emotiva. Non voglio mai perdere la logica emotiva dei personaggi. Il lato umano era la cosa più importante e non volevo perdere di vista questo aspetto. Volevo usare il viaggio nel tempo come un espediente drammatico, ma non volevo che sovrastasse la storia. Quindi come possiamo mantenere il tutto il più semplice e intuitivo possibile?".

Martin ha quindi spiegato: "Considero i viaggi nel tempo come una cassetta degli attrezzi che possiamo usare e quando abbiamo una storia i nostri personaggi possono usarla. Nel primo episodio, il modo in cui abbiamo usato il tempo è interessante, credo, ed è la conversazione con Loki che avviene in due momenti diversi del tempo. Tra Mobius e Loki".