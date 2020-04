Logan Williams, nel cast di The Flash, è morto a soli 16 anni

Logan Williams, sedicenne interprete di Barry Allen nella serie The Flash, è morto a soli 16 anni e Grant Gustin ha espresso ha espresso tutta la sua tristezza con un post condiviso su Instagram con cui ricorda il giovanissimo collega.

La triste notizia è stata annunciata da Tri-City News, senza però rivelare la causa del decesso. Logan Williams aveva recitato in otto episodi della prima e della seconda stagione di The Flash, e in show come Supernatural, The Whispers e When Calls the Heart.

La madre del giovane attore, Marlyse Williams, ha inoltre spiegato che a causa delle restrizioni sociali attualmente in vigore in Canada non può nemmeno abbracciare i propri genitori, che hanno perso il loro unico nipote, e sta affrontando il lutto da sola.

Grant Gustin, la star di The Flash, ha pubblicato un commosso ricordo del suo giovane collega: "Ho appena saputo la devastante notizia che Logan Williams è morto improvvisamente. Questa foto risale alle riprese del pilot nel 2014. Ero rimasto colpito non solo dal suo talento, ma anche dalla sua professionalità sul set. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolte a lui e alla sua famiglia durante quello che sono certo sia per loro un periodo difficile oltre ogni immaginazione".