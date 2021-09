Logan Williams, la causa di morte dell'attore è ufficiale

Dopo giorni di attesa è stata finalmente rivelata la causa di morte dell'attore sedicenne Logan Williams, noto principalmente per la serie tv The Flash.

Logan Williams, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella serie tv The Flash, è morto per un'overdose di fentanyl. Il medico legale canadese che ha esaminato il suo corpo afferma che la causa di morte è stata "una overdose involontaria da farmaci illeciti."; di conseguenza, il decesso del sedicenne è stato definito come "accidentale".

Secondo il rapporto del coroner, ottenuto dal NY Post, Logan "ha lottato con problemi di salute mentale e aveva una storia di consumo di sostanze illecite". Tre mesi prima della sua morte, secondo quanto riferito, Logan avrebbe sfiorato l'overdose più volte a causa della sua dipendenza.

Logan, che interpretava l'adolescente Barry Allen nella serie televisiva, è morto il 1 aprile 2020 a Burnaby, nella Columbia Britannica. Il giorno della sua morte, il medico legale ha rivelato che il ragazzo è scappato da una casa di cura. Una volta tornato sembrava agitato e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e, quando un membro del personale è andato a svegliarlo, il ragazzo non era cosciente.

C'è un'epidemia di fentanyl che sta colpendo duramente Hollywood, e gli Stati Uniti nella sua interezza, proprio in questo momento. La notizia di Logan arriva sulla scia di quella relativa al comico Fuquan Johnson e di altre tre persone, morte dopo un'apparente overdose, avvenuta a causa della medesima sostanza.