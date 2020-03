Locke & Key: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Locke & Key ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione e negli episodi, come ha annunciato la piattaforma di streaming, la posta in gioco si alzerà e i fratelli Locke accoglieranno il proprio ruolo di custodi delle chiavi.

Lo show ha debuttato su Netflix il 7 febbraio e ha ottenuto una buona accoglienza da parte degli spettatori.

Nell'annunciare il ritorno della serie Locke & Key, Carlton Cuse e Meredith Averill, showrunner e produttori esecutivi della serie, hanno commentato: "Siamo molto emozionati all'idea di continuare il viaggio di Locke & Key accanto a tutti i nostri meravigliosi collaboratori. Siamo grati a Netflix per tutto il suo supporto, in particolar modo in questo momento difficile, e non vediamo l'ora di mostrarvi l'eccitante prossimo capitolo della nostra storia".

Brian Wright, Netflix Vice President Original Series, ha inoltre affermato: "Basata sull'incredibile serie di graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, Locke & Key ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con tutti i suoi colpi di scena. Siamo estremamente orgogliosi di essere stati parte di questa spettacolare serie tv e siamo impazienti di vedere ciò che Carlton Cuse, Meredith Averill e il team creativo al completo hanno in serbo per la seconda stagione".

Locke & Key è una serie originale Netflix. Carlton Cuse e Meredith Averill sono showrunner e produttori esecutivi della serie. Tra gli altri produttori esecutivi: Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antonini e Ted Adams per IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert e Rick Jacobs per Circle of Confusion, Lindsey Springer, John Weber e Frank Siracusa per Take 5.

Nel cast della prima stagione di Locke & Key: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones e Griffin Gluck.

La sinossi del progetto dichiara: Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella loro antica tenuta, Keyhouse. Qui trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull'amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia.

Locke & Key su Netflix è l'adattamento televisivo della serie di fumetti best-seller di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.