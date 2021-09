Locke & Key 2: il teaser trailer della nuova stagione preannuncia magia e caos

Il teaser trailer di Locke & Key 2 permette al pubblico di dare un'occhiata a ciò che accadrà nella seconda stagione della serie Netflix. Nel filmato in questione, Dodge/Gabe, personaggio interpretato da Griffin Gluck, si prepara a finire ciò che ha avuto inizio nella prima stagione dello show.

Quando è trascorso più di un anno e mezzo dal debutto di Locke & Key su Netflix, la serie fantasy è pronta a tornare sulla piattaforma streaming con nuovi, avvincenti episodi. Il teaser trailer della seconda stagione, rilasciato oggi dallo streamer, lascia emergere come Dodge, un'entità demoniaca che cambia forma grazie alla chiave dell'identità, sia più determinato che mai a creare il caos all'interno della famiglia Locke. Ricordiamo che il finale della prima stagione ha rivelato che Gabe, interesse amoroso di Kinsey Locke (Emilia Jones), è in realtà uno degli alter ego di Dodge.

La famiglia Locke, che include anche mamma Nina (Darby Stanchfield), il fratello maggiore Tyler (Connor Jessup) e il fratello minore Bode (Jackson Robert Scottno), non è però disposta ad arrendersi senza combattere. Come ha detto Stanchfield in esclusiva a E! News, "I Locke ora sono più esperti, ma la magia è più insidiosa, quindi la seconda stagione sarà decisamente più intensa!". Locke & Key è interpretato anche da Petrice Jones, Bill Heck, Thomas Mitchell Barnett, Coby Bird, Jesse Camacho, Asha Bromfield, Hallea Jones, Aaron Ashmore, Liyuo Abere e Brendan Hines.

Lo show è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con Hill e Carlton Cuse. La serie, inizialmente ideata per Hulu, segue quanto accade a tre fratelli dopo il sanguinoso omicidio del padre, evento drammatico che li obbliga a trasferirsi nella casa dei loro antenati in Massachusetts, scoprendo che la residenza ha delle chiavi magiche che permettono di avere incredibili poteri e capacità. Un demone vuole entrare in possesso di quegli oggetti magici e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenerli. La seconda stagione di Locke & Key debutterà venerdì 22 ottobre su Netflix.