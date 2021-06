Locke and Key 2: Netflix svela le prime foto e quando arriverà la nuova stagione

Netflix ha condiviso le prime foto di Locke and Key 2, svelando inoltre che i nuovi episodi della serie debutteranno in autunno.

Locke and Key 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix che ha ora diffuso le prime foto tratte dalle puntate inedite, svelando inoltre che le puntate inedite arriveranno a ottobre.

Le immagini mostrano i giovani protagonisti anche in situazioni al limite del sovrannaturale, mentre lo zio dei giovani viene ritratto mentre osserva da vicino una delle chiavi e vengono mostrati anche alcuni dei nuovi arrivi nella storia.

Locke & Key si basa sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez e racconta infatti le avventure di Tyler, Kinsey e Bode, (Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott),

Lo show è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con Hill e Carlton Cuse. La serie, inizialmente ideata per Hulu, segue quanto accade ai tre fratelli dopo il sanguinoso omicidio del padre, evento drammatico che li obbliga a trasferirsi nella casa dei loro antenati in Massachusetts, scoprendo che la residenza ha delle chiavi magiche che permettono di avere incredibili poteri e capacità. Un demone vuole entrare in possesso di quegli oggetti magici e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenerli.

Nel cast anche Darby Stanchfield, Bill Heck, Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet e Griffin Gluck.

