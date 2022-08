Lo streaming sorpassa le tv via cavo per numero di ore viste

Lo streaming, secondo le analisi Nielsen, ha battuto la tv via cavo per la prima volta per quanto riguarda le ore viste dalle persone davanti allo schermo.

Ogni mese viene diffuso un utile riepilogo, The Gauge, riguardante le abitudini degli spettatori, e in questa occasione si è registrato il sorpasso.

Nielsen sostiene infatti che le ore trascorse vedendo contenuti sulle piattaforme di streaming siano arrivate a quota 34.8% del tempo totale. Le tv via cavo si sono fermate al 34.4% del totale, registrando una diminuzione del 9% rispetto al 2021. Le emittenti tradizionali sono invece a quota 21.6%, con un balzo all'indietro del 10%.

Secondo quanto dichiarato da Nielsen, a contribuire all'attuale situazione sarebbe stata la fine dei playoff del campionato NBA, mentre lo streaming ha potuto sfruttare il successo della quarta stagione di Stranger Things.

Il numero di ore trascorse davanti agli schermi è rimasto quasi del tutto immutato rispetto al mese di luglio 2021, ma le preferenze hanno subito dei cambiamenti con lo streaming che sale a 191 miliardi di minuti visti ogni settimana nel mese di luglio.

Netflix guida le preferenze degli spettatori con l'8% del totale di ore viste, seguito da YouTube che arriva a 7.3% e Hulu che non va oltre il 3.6%.