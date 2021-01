Lo stato contro Fritz Bauer: stasera su Rai5 il film che racconta un eroe dimenticato

Stasera su Rai5 alle 21:15 va in onda Lo stato contro Fritz Bauer, il film, diretto nel 2015 da Lars Kraume, che racconta la storia di un eroe dimenticato della Germania post bellica che ha cercato di far processare nel proprio paese criminali di guerra nazisti fuggiti all'estero dopo la caduta del Reich.

Lo Stato contro Fritz Bauer: un primo piano di Burghart Klaußner

In occasione della Giornata della Memoria 2021, Rai Cultura ci riporta nella Germania del 1957. Il Procuratore Generale di origine ebraica Fritz Bauer, sin dal suo ritorno dall'esilio in Danimarca sta cercando di portare in tribunale i responsabili dei crimini perpetrati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando viene a sapere che l'ex tenente colonnello delle SS Adolf Eichmann si nasconde a Buenos Aires, Bauer, che diffida del sistema giudiziario tedesco, decide di contattare il Mossad, il servizio segreto israeliano. In questo modo, il procuratore rischia un'accusa per alto tradimento.

A spingerlo, però, non è il desiderio di vendetta, ma una sincera preoccupazione per il futuro della Germania.

Lo Stato contro Fritz Bauer ha vinto il Premio del pubblico al 68° Festival di Locarno 2015, nella sezione Piazza grande.