Lo Squartatore: il trailer del documentario Netflix sul famoso serial killer

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato il primo trailer de Lo Squartatore, il documentario che promette di calamitare l'interesse di tutti gli amanti del genere crime. Come suggerisce il titolo, l'opera si concentrerà sulla figura di Peter Sutcliffe, serial killer britannico che nel 1981 venne accusato di aver ucciso tredici donne e aver cercato di ucciderne altre sette nello Yorkshire (da qui il soprannome "Squartatore dello Yorkshire").

Lo Squartatore (The Ripper) è in uscita nel catalogo Netflix il 16 dicembre. La docuserie raccoglierà le parole e le testimonianze di diverse persone, tra cui poliziotti e familiari delle vittime, e ricorrerà ad alcune immagini di repertorio per spiegare il caos scatenato per lungo tempo da Peter Sutcliffe attraverso le sue tremende uccisioni. All'epoca la gente era terrorizzata, aveva paura anche ad uscire di casa, e se all'inizio si pensava che gli omicidi riguardassero esclusivamente il mondo della prostituzione, successivamente è emerso che in realtà nessuna donna poteva dirsi al sicuro. Questo, ovviamente, ha modificato e influenzato il modo di vivere dei britannici durante quegli anni. "Era l'ultima persona al mondo di cui avresti sospettato", viene dichiarato nella parte finale del trailer, proprio a voler sottolineare il disagio e l'insicurezza generata da quella pagina di cronaca nera. In totale, la miniserie sarà composta da quattro episodi.

Il trailer de Lo Squartatore è stato rilasciato a pochi giorni di distanza dalla morte di Sutcliffe, avvenuta il 13 novembre scorso. Ad ottobre era stato trasportato d'urgenza in ospedale per un sospetto attacco cardiaco e, dopo essere stato dimesso, è anche risultato positivo al Covid. Ricordiamo che il documentario è stato realizzato dallo stesso team che ha lavorato a Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online, uscito su Netflix un anno fa.