Lo chiamavano Jeeg Robot: stasera su Rai Movie il cult con Luca Marinelli

Nuovo appuntamento con il grande cinema italiano stasera su Rai Movie, dalle 21:20, grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot, il film diretto da Gabriele Mainetti e diventato, in una manciata di anni, un vero e proprio cult.

Lo chiamavano Jeeg Robot: Luca Marinelli in una scena del film

Vincitore di 8 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento, Lo chiamavano Jeeg Robot è un omaggio in salsa romanesca al celebre manga di Go Nagai "Jeeg Robot d'acciaio". Il supereroe in questo caso è tutto italiano, anzi romano. Enzo Ceccotti, interpretato da Claudio Santamaria, entra in contatto con una sostanza radioattiva dispersa nel Tevere. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Enzo accoglie questi nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia (Ilenia Pastorelli) convinta che lui sia una reincarnazione dell'eroe del famoso cartone animato. A Enzo non resta che dividersi tra l'amore per la giovane Alessia e la guerra al crimine organizzato capitolino capitanato dallo Zingaro, interpretato da un magistrale Luca Marinelli.