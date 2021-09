Lo chiamavano Jeeg Robot, Luca Marinelli e Claudio Santamaria cantano Un'emozione da poco (VIDEO)

Nel 2016, Claudio Santamaria e Luca Marinelli hanno cantato insieme "Un'emozione da poco" sul palco allestito all'Ex Dogana di Roma, accompagnati alla chitarra da Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot. La celebre canzone di Anna Oxa viene intonata da Marinelli anche in una scena della pellicola.

Secondo critici e fan il "piccolo capolavoro" di Mainetti, per usare le parole del critico cinematografico Massimo Bertarelli, raggiunge i suoi momenti di maggior impatto proprio grazie alle performance canore dello Zingaro, interpretato magistralmente da Marinelli, performance per la quale ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Il momento in cui Luca entra in scena per la prima volta, tra trucco e luci fluorescenti, sulle note di Un'emozione da poco di Anna Oxa è memorabile e l'incredibile presenza scenica dell'attore definisce immediatamente i contorni ingombranti di un personaggio come quello dello Zingaro.

Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti nel cui cast figura anche Claudio Santamaria, sarà presentato proprio oggi, mercoledì 8 settembre, presso la 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In un'intervista il regista ha descritto il suo secondo lungometraggio come un "film corale, ambientato a Roma. Una sfida".