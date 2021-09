Lo chiamavano Jeeg Robot: il cult di Gabriele Mainetti in TV stasera su Rai Movie

Continua stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) la programmazione dedicata a Venezia 78: alle 21:10 torna in TV Lo chiamavano Jeeg Robot, il film diretto da Gabriele Mainetti nel 2015, diventato un cult del cinema italiano contemporaneo in pochissimo tempo.

La scelta del canale tematico RAI non è casuale: proprio oggi infatti a Venezia è stato presentato Freaks Out (qui la nostra recensione), secondo lungometraggio di Gabriele Mainetti, in concorso per il Leone d'Oro al Festival lagunare.

Anche Lo chiamavano Jeeg Robot aveva fatto il suo esordio a Venezia, nel 2016, e nello stesso anno aveva vinto 8 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento.

Lo chiamavano Jeeg Robot: Claudio Santamaria in una scena del film

Omaggio in salsa romanesca al celebre manga di Go Nagai "Jeeg Robot d'acciaio", il film si tuffa nella vita di Enzo Ceccotti, interpretato da Claudio Santamaria, quando questi entra in contatto con una sostanza radioattiva dispersa nel Tevere. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Enzo accoglie questi nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia (Ilenia Pastorelli) convinta che lui sia una reincarnazione dell'eroe del famoso cartone animato. A Enzo non resta che dividersi tra l'amore per la giovane Alessia e la guerra al crimine organizzato capitolino capitanato dallo Zingaro, interpretato da un magistrale Luca Marinelli.