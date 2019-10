Lizzie McGuire, Hilary Duff condivide la prima foto del revival Disney+

Hilary Duff è di nuovo Lizzie McGuire nella prima foto dal set della serie revival Disney+, condivisa dall'attrice tramite il suo profilo Instagram che la ritrae a New York City.

Hilary Duff è tornata nei panni di Lizzie McGuire dopo 15 anni dalla fine della serie tv, andata in onda su Disney Channel dal 2001 al 2004, e la vediamo più splendente che mai nella prima immagine: "Buon primo giorno Lizzie! NYC... ricorda la pioggia"

Anche i canali ufficiali di Disney+, piattaforma streaming creata da Disney sulla quale si potrà vedere la nuova serie, hanno diffuso un'altra immagine di Lizzie McGuire, buffa come sempre che porta con sè un enorme Alpaca di peluche per le strade di New York: "Alpaca le cinture! #LizzieMcGuire, una serie originale prossimamente in onda su Disney+ è diretta verso la Grande Mela per il prossimo capitolo della storia di Lizzie. Date un'occhiata a questa foto esclusiva del primo giorno della produzione"

Il revival di Lizzie McGuire racconterà della protagonista, ormai trentenne, alle prese con la sua vita a New York. Apprendista di un designer d'interni, Lizzie dovrà affrontare i piccoli disastri della sua vita, sempre accompagnata dalla versione cartoon di sé stessa, che offrirà come al solito commenti divertenti e rivelatori.

Nello show, sappiamo che tornerà tutta la famiglia McGuire, com'era stato mostrato in una recente immagine condivisa dal cast, Hallie Todd, Robert Carradine e Jake Thomas. Non sappiamo nulla sul possibile ritorno di Gordo, il migliore amico di Lizzie con il quale c'era del tenero alla fine del film uscito nel 2003.