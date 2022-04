Liza Minnelli sarebbe stata "sabotata" agli Oscar 2022: la star doveva entrare in scena in modo diverso

Liza Minnelli sarebbe stata vittima di un "sabotaggio" durante la sua apparizione agli Oscar 2022 e avrebbe reagito con un profondo disappunto al modo in cui è stata trattata dall'Academy.

La star era apparsa sul palco della cerimonia per premiare con Lady Gaga il Miglior Film ed era apparsa in difficoltà nell'annunciare le nomination e il film vincitore.

Michael Feinstein, suo grande amico e collaboratore, durante un'apparizione al The Jess Cagle Show, ha ora criticato apertamente il modo in cui gli organizzatori della cerimonia hanno trattato Liza Minnelli.

L'artista ha spiegato: "È stata sabotata. Si tratta di una parola terribile da usare, ma aveva accettato di apparire agli Oscar solo se fosse stata seduta in una sedia da regista perché sta avendo dei problemi alla schiena".

Feinstein ha sottolineato: "Ha detto 'Non voglio che le persone mi vedano zoppicare lì fuori'. Aveva detto 'Voglio apparire bene, non voglio che le persone si preoccupino per me'".

I piani sono però cambiati all'ultimo minuto, in parte perché gli organizzatori erano ancora scossi da quanto accaduto tra Will Smith e Chris Rock e c'era un po' di confusione. Liza sarebbe stata informata che sarebbe stata seduta su una sedia a rotelle solo alcuni minuti prima di apparire sul palco: "Era nervosa e questo l'ha fatta sembrare in difficoltà. Riuscite a immaginare cosa voglia dire essere improvvisamente costretta a essere vista da milioni di persone in un modo in cui non si vuole essere vista? Ed è quello che le è accaduto".

Per ora Liza Minnelli e il suo portavoce non hanno commentato le dichiarazioni e nemmeno l'Academy ha affrontato le critiche rivolte a come è stata gestita l'apparizione.