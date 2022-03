Liza Minnelli e la malattia, i problemi di salute della diva di Cabaret

Durante la notte degli Oscar in molti sono rimasti colpiti dall'intervento di Liza Minnelli, l'iconica diva di Cabaret che però si è presentata in sedia a rotelle: scopriamo di più sulla sua malattia.

Liza Minnelli è stata accolta da un'ovazione al Dolby Theatre di Los Angeles in occasione della cerimonia degli Oscar 2022: scopriamo di quale malattia soffre la leggendaria star di Cabaret che, essendo confinata su una sedia a rotelle, è stata accompagnata sul palco da Lady Gaga.

La Minnelli, già nel 1997, è stata operata alle corde vocali per la rimozione di alcuni polipi che si sarebbero potuti trasformare in tumori maligni e, tre anni più tardi, ha sconfitto un raro caso di encefalite virale: secondo i suoi stessi medici la celeberrima attrice non sarebbe mai più stata in grado di camminare o di cantare.

Pochi anni dopo, nel 2003, Liza ha subito un intervento di sostituzione dell'anca e della rotula, prima di tornare nuovamente sotto i ferri nel 2007 per un'operazione per la ricostruzione dell'osso mascellare che si era fratturata in seguito ad una brutta caduta pochi mesi prima.

Nel 2013 Liza Minnelli è stata operata dopo essersi rotta entrambi i polsi e l'anno successivo si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento a causa di due dischi vertebrali schiacciati. Infine, nel 2018, la cantante è stata costretta a cancellare il concerto di Las Vegas con Michael Feinstein a causa di un'infezione virale.