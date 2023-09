Living for the Dead: trailer per la serie queer prodotta e narrata da Kristen Stewart

Hulu ha diffuso in streaming il trailer di Living for the Dead, serie reality ideata dalla candidata all'Oscar Kristen Stewart, che ne è anche la voce narrante e la produttrice esecutiva.

La serie è incentrata su cinque cacciatori di fantasmi queer che indagano con il loro peculiare stile i luoghi infestati in tutta l'America. Living for the Dead debutterà il 18 ottobre.

Il filmato presenta la favolosa squadra di cacciatori di fantasmi dello show, ognuno dei quali ha un ruolo importante durante le indagini. Inoltre, vengono presentati i luoghi infestati che visiteranno, tra cui: Il Clown Motel di Tonopah, Nevada; il Copper Queen Hotel di Bisbee, Arizona; il famigerato Waverly Hills Sanatorium di Louisville, Kentucky; il Palace Theatre di Louisville, Kentucky; e il Palomino di Las Vegas, Nevada.

"È così bello e stimolante che io e il mio migliore amico CJ Romero abbiamo avuto questa idea divertente e ora è diventato uno show", ha dichiarato Stewart in un comunicato. "È iniziato come una specie di ipotetica sciocca chimera e ora sono così orgogliosa di aver portato avanti qualcosa che è tanto commovente e significativo quanto veramente gay. Il nostro cast mi fa ridere e piangere e ha avuto il coraggio e il cuore di portarci in posti dove io non sarei andata da sola. È un viaggio inaugurale molto bello per la compagnia che ho fondato con i miei soci Dylan Meyer e Maggie McLean. Questo è solo l'inizio per noi e per Living for the Dead. Vogliamo attraversare l'intero paese. Forse il mondo intero!".