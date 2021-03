Live – Non è la d’Urso, Stefania Orlando su Andrea Roncato: "non lo nominerò mai più" (video)

Stefania Orlando negli studi di Live - Non è la d'Urso è stata intervistata sulla polemica che il suo ex Andrea Roncato ha scatenato mentre lei era nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Stefania Orlando è stata ospite dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso: intervistata dalla padrona di casa sull'ex marito Andrea Roncato, la conduttrice ha deciso di non replicare, mai più.

Terza classificata del Grande Fratello Vip 5 vinto da Tommaso Zorzi, ieri sera Stefania Orlando è stata ospite de Live - Non è la d'Urso accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, come potete vedere in questo video. Dopo aver ricevuto i complimenti di Barbara D'Urso per il suo percorso nella casa di Cinecittà, Stefania Orlando ha parlato del rapporto con Andrea Roncato, tra i due la storia d'amore è finita più di vent'anni fa ma l'attore aveva deciso di attaccarla proprio mentre lei era nel reality. "Ci siamo lasciati perchè aveva un altro" aveva detto proprio da Barbara D'Urso.

Ieri sera in studio, la Orlando ha spiegato anzitutto il perchè della sua reazione particolarmente intensa all'interno della casa più spiata d'Italia: "Ero molto fragile, stare tanto tempo senza i miei affetti mi ha reso debole. In un altro momento della mia vita avrei reagito in maniera diversa".

Subito dopo parlando delle dichiarazioni rilasciate da Roncato ha aggiunto: "Le sue frasi si commentano da sole, sono stupita perché l'Andrea che conoscevo non era così. Ho grande rispetto per lui e la famiglia, non entrerò più nel merito della questione. Quando c'eravamo lasciati eravamo in buoni rapporti, non immaginavo l'astio e il livore di certe dichiarazioni".

Quindi Stefania ha svelato a Barbara la sua decisione sui futuri rapporti con l'ex marito "Penso che sia arrivato il momento di dare un taglio al passato da parte mia. Non lo nominerò mai più, non ne vale la pena - e poco dopo ha aggiunto - quando sono entrata al GFVip si era già rotto qualcosa, ma non pensavo che potesse rilasciare dichiarazioni così piene di astio. È veramente triste quello che ha detto".