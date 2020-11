Live Non è la D'Urso stasera su Canale 5: Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila ospiti di Barbara D'Urso

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la nuova puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Ospiti quasi tutti targati Grande Fratello Vip 5: Massimiliano Morra, l'ultimo eliminato dal reality condotto da Alfonso Signorini, sarà in studio insieme alla fidanzata Dalila Mucedero. La loro storia d'amore, che andrebbe avanti da circa 3 anni, è stata duramente messa alla prova durante la permanenza dell'attore nella casa di Cinecittà. Prima l'amicizia speciale con Guenda Goria, poi la "rivelazione" di Rosalinda Cannavò: Massimiliano Morra è gay? La conduttrice partenopea affronterà sicuramente la spinosa questione insieme alla 5 sfere, con cui i due fidanzati si confronteranno.

Presenti in studio anche Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura: a separarli ben 42 anni e forse qualcosa in più... Gossip vuole, infatti, che il giornalista non sia stato così fedele alla sua giovane fiamma.

Sarà dedicato ampio spazio, inoltre, alla vicenda di Alberto Genovese, l'imprenditore 40enne arrestato a Milano, accusato di avere drogato e stuprato per un giorno intero una modella di appena 18 anni. Il caso sta scuotendo il mondo dello spettacolo per via dei tanti nomi noti indicati come possibili, assidui frequentatori di "terrazza sentimento", come era conosciuto il super attico in cui è avvenuta la violenza.