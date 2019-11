Live Non è la D'Urso: ospiti stasera di Barbara D'Urso Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Barbara D'Urso torna con l'undicesima puntata di Live Non è la D'Urso, stasera su Canale 5 alle 21:20, con tanti ospiti tra cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e una suora che ha lasciato tutto per amore.

Nel corso della serata verranno toccati anche temi che stuzzicano la fantasia del pubblico ed altri che sicuramente divideranno gli spettatori da casa e non mancheranno di suscitare polemiche in studio. Uno degli argomenti della serata riguarda la suora di un convento fuggita per amore. Il fatto, di cui si sono occupate le cronache nei giorni scorsi, ha creato non poco imbarazzo in Vaticano e riguarda la Madre Superiora del convento di Sansepolcro in Valtiberina, la suora di 40 anni si è innamorata di un uomo. La storia tra i due è finita, la donna ha deciso di lasciarlo vivendo male la sua relazione per il suo status religioso, ma comunque ha abbandonato il Convento che sarà chiuso.

Un altro argomento, non meno piccante, sarà affrontato quando arriverà in studio, da New York una donna molto famosa, una 83enne che sostiene di fare l'amore molte volte a settimana con dei ventenni, come ha anticipato ieri Barbara D'Urso, sapendo di toccare le corde più' pruriginose del suo pubblico che siamo sicuri anche stasera sarà numeroso davanti al piccolo schermo.