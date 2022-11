Litvinenko: pubblicata la prima immagine della serie con David Tennant

Ѐ stata pubblicata sul web la prima immagine di Litvinenko, la nuova miniserie di ITV sull'ex ufficiale del KGB Alexander Litvnenko, interpretato da David Tennant. Sono mesi impegnativi per l'attore, attualmente impegnato anche in tantissimi altri progetti (Doctor Who, Inside Man e altro).

La foto pubblicata ricrea la famosa inquadratura in ospedale, ampiamente diffusa dagli organi d'informazione nei primi anni del 2000. Litvinenko è un dramma in 4 parti al cui centro troviamo la storia di questo ex ufficiale (interpretato da David Tennant) e del suo avvelenamento da parte dello stato russo.

Basata sulle interviste rilasciate da Litvinenko stesso a due agenti di polizia nel 2006 in cui affermava che questo avvelenamento venne ordinato direttamente da Putin, e su una serie di interviste, ricerche e dichiarazioni degli agenti coinvolti nelle indagini, Litvinenko trova in George Kay il suo showrunner e in Jim Field Smith il regista. L'uscita è prevista per il mese di dicembre su ITVX.