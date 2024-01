Il giro del mondo in 80 giorni su Rai 2: trama e cast dell'ultima puntata in onda stasera 5 gennaio

Stasera su Rai 2 vanno in onda gli ultimi episodi della prima stagione della miniserie Il giro del mondo in 80 giorni, adattamento televisivo del romanzo di Jules Verne.

Stasera venerdì 5 gennaio alle 21:20 su Rai 2 vanno in onda gli ultimi due episodi della priima stagione della serie Il giro del mondo in 80 giorni, basata sul romanzo omonimo del 1873 di Jules Verne. La miniserie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l'Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf. Se volete sapere se ci sarà una seconda stagione de Il giro del mondo in 80 giorni, la risposta è sì: la miniserie è stata rinnovata per una seconda stagione.

Il giro del mondo in 80 giorni: Trama

Londra, 1872. Phileas Fogg, seduto come sempre sul divano del Reform Club, legge un articolo su quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare.

La sua naturale flemma, però, quel giorno viene incrinata da una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un messaggio conciso che ha il potere di sconvolgerlo. Sarà proprio quella cartolina ad indurlo a lanciare una scommessa pressoché impossibile: circumnavigare il globo in appena 80 giorni.

Settimo Episodio

Fogg, Fix e Passepartout sono nel selvaggio West in viaggio sulla diligenza che, da San Francisco li porterà verso New York. I tre Ma loro malgrado, si trovano coinvolti negli affari dello sceriffo federale Reeves che sta scortando un criminale di guerra del Sud e membro del Klan, pronto per essere processato in Louisiana.

Ottavo Episodio

Il protagonista, Phileas Fogg, giunge a New York e scopre che la cartolina ricevuta, raffigurante il Grand Central Depot, è stata inviata da Estella. Nonostante sia già salito su una nave per tornare a casa, decide di tornare alla stazione dove incontra Estella e i due condividono le loro storie di vita

Estella lo incoraggia a completare il viaggio nonostante Bellamy cerchi di fermarlo. Durante il ritorno alla nave, viene fermato da Kneedling, il quale morente gli fornisce la prova del suo tentativo di sabotaggio.

Tornato in Inghilterra, Fogg viene trattenuto a causa di un mandato di arresto di Hong Kong. Ritenendo di aver perso la scommessa, torna a casa deluso. Il maggiordomo gli rivela che è la vigilia di Natale e il suo viaggio è durato 79 giorni verso est. Fogg si precipita al Reform Club, poiché la scommessa sembra essere vinta.

Interpreti e Personaggi

David Tennant: Phileas Fogg

Ibrahim Koma: Jean Passepartout

Leonie Benesch: Abigail Fix Fortescue

Jason Watkins: Bernard Fortescue

Peter Sullivan: Nyle Bellamy

Richard Wilson: Grayson

Leon Clingman: Roberts

Anthony Flanagan: Thomas Kneedlingn

Jeff Rawle: Hughes

David Sherwood: Samuel Fallentin

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni

Le otto puntate de Il giro del mondo in 80 giorni sono state trasmesse il mercoledì ed il venerdì per due settimane. La serie va in onda su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La miniserie si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.