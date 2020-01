Little Fires Everywhere: il trailer della serie Hulu con Reese Witherspoon

Hulu ha condiviso online il trailer della serie Little Fires Everywhere, in arrivo a marzo sugli schermi di Hulu.

Little Fires Everywhere, di cui è stato diffuso il nuovo trailer, riporterà sugli schermi televisivi dal 18 marzo Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Il video mostra l'incontro tra le due protagoniste e la scoperta dei problemi della nuova arrivata in città, oltre agli scontri tra le due donne al centro di una storia piena di misteri che ruoterà inoltre intorno a un devastante incendio.

Little Fires Everywhere, basato sull'omonimo bestseller di Celeste Ng del 2017, racconta la storia di due famiglie che vivono negli anni '90 a Shaker Heights, Ohio, e si avvicinano dopo che i loro figli diventano amici. Al centro della trama i destini della famiglia Richardson, apparentemente perfetta, e di un enigmatico duo composto da madre e figlia che entrerà a far parte delle loro vite.

Oltre alle attrici Reese Witherspoon e Kerry Washington nei ruoli di Elena e Mia, tra gli interpreti ci sono Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Scott, Lexi Underwood, Joshua Jackson e Jesse Williams.

Tra i produttori ci sono anche Witherspoon e Washington, mentre la showrunner sarà Liz Tigelaar.