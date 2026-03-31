Liti al GF Vip, Ibiza Altea accusata di razzismo: "A noi ci avrebbero squalificate”

Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 8, Ibiza Altea è stata al centro delle discussioni per alcune affermazioni contro le coinquiline, attirando critiche sia dentro che fuori dalla casa più spiata d'Italia. L'ex concorrente di Too Hot to Handle è stata criticata da tutte le donne della Casa, che poi l'hanno votata in massa al momento delle nomination.

Scontro con Barbara Prezia

Il primo confronto acceso è avvenuto con Blu Barbara Prezia, definita da Ibiza "una gatta morta". La modella albanese naturalizzata italiana ha risposto immediatamente: "Non sono a gambe aperte perché voglio fare colpo su qualcuno, bensì perché sono in tuta e voglio fare il maschiaccio. Hai un giudizio molto facile e da chi ha subito critiche non mi aspettavo frasi del genere."

Dopo la puntata, Barbara ha continuato a puntare il dito contro Ibiza, evidenziando come le sue parole abbiano offeso anche Antonella, chiamata dalla concorrente "nanetta": "Se lo avessimo fatto noi a lei, saremmo già a casa per razzismo, ma io non lo farei mai perché ho dei valori."

Blu Barbara Prezia

Polemica sul nanismo e il colore della pelle

La discussione si è poi allargata al tema del nanismo. Paola Caruso e Francesca Manzini hanno ricordato come certe affermazioni possano ferire le persone con questa condizione: "C'è gente che soffre di nanismo, queste cose non si possono dire" aggiungendo "Immaginate tutti i nani che si stanno arrabbiando per quello che ha detto."

L'imitatrice, però, non si è fermata qui: facendo riferimento al colore della pelle di Ibiza, ha detto a Paola Caruso e Raul Dumitras: "Se qualcuno avesse insultato Ibiza aggiungendo il colore della pelle, saremmo stati squalificati tutti".

Ibiza Altea in nomination al GF VIP 2026

A seguito di questi scontri, Ibiza Altea è finita in nomination insieme a Raimondo Todaro, confermandosi uno dei concorrenti più controversi e discussi della stagione. Le tensioni con Barbara Prezia, Paola Caruso e altri coinquilini continueranno a essere al centro delle dinamiche nei prossimi giorni e nella prossima diretta, prevista per venerdì 3 aprile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I nominati della quinta puntata