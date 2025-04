L'Isola dei Famosi: Simona Ventura parla per la prima volta del suo ruolo nel reality

Simona Ventura parla per della sua presenza nella prossima edizione del reality , dove è stata data come unica opinionista in studio.

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi partirà a maggio su Canale 5, con Veronica Gentili alla conduzione e, da quanto emerso finora, con Simona Ventura unica opinionista in studio.

La notizia sembrava ormai certa, confermata anche da Alfonso Signorini. Ora però, la Ventura ha rilasciato un'intervista a Chi in cui rimane molto cauta sull'argomento; anzi, nega.

Parla Simona Ventura: "Non ne so niente"

Simona Ventura

Intervistata dal settimanale infatti, la conduttrice ha dichiarato che "gira voce che io possa tornare come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale".

Il programma è fortemente legato al nome di Simona Ventura, che aveva voluto il format, portato su Rai Due e condotto per ben otto edizioni dal 2003 al 2011. Un legame che la conduttrice ricorda sempre: "Che cos'è per me L'Isola dei famosi? Quel programma è un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come Quelli che il calcio: cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l'imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici".

Il presente dopo i periodi di difficoltà

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura è la conduttrice del reality di RaiDue. Sullo schermo, alle sue spalle, l'attore Massimo Ciavarro

La Ventura riflette anche sul presente, dai periodi più difficili al momento che sta vivendo: "Sembro rinata in tv? Tutti noi abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Nel 2018, quando c'è stato l'incidente di mio figlio, mi è crollato il mondo addosso. Ma mi sono resa conto che tutto quello che ci succede ci rende più profondi, ci insegna a non dare nulla per scontato".

Così ora, "dopo quella grande paura sono diversa, mi alzo al mattino con il sorriso e sono grata alla vita. E poi nel 2018 ho conosciuto Giovanni e, da allora, mi godo ogni momento: mi godo i miei figli, i nostri figli, siamo felici, riusciamo ad affrontare insieme ogni cosa". Insomma: "Ho cambiato passo, ho messo la quarta, prima mi ero accartocciata su me stessa".