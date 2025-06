L'Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti furiosa con Loredana Cannata: “Mi fa girare le pal*e!”

La nomination crea scompiglio a Playa Dos: Loredana piange per il gesto di Cristina, ma Patrizia non tollera il vittimismo e attacca duramente. Ecco cosa è successo nel nuovo scontro tra naufraghi.

Il quinto appuntamento de L'Isola dei Famosi continua a scuotere le dinamiche quotidiane di Playa Dos. Come in ogni reality che si rispetti, le nomination restano un terreno minato, capace di far saltare equilibri e mettere alla prova persino le amicizie più solide.

A farne le spese a livello emotivo, questa volta, è stata Loredana Cannata. L'attrice siciliana, nota per il suo stile di vita vegano e crudista, è scoppiata in lacrime dopo aver scoperto di essere stata nominata da Cristina Plevani, colei che riteneva un'amica sincera. Un colpo al cuore che non è passato inosservato agli altri naufraghi.

Le lacrime di Loredana: delusa dall'amica

La sua reazione è stata subito riferita da Mario Adinolfi proprio a Cristina, nella speranza di fare da paciere. Ma il tentativo di spegnere il fuoco ha finito per alimentare ulteriori tensioni. La Plevani, ignara fino a quel momento dello sfogo emotivo di Loredana, si è detta sorpresa:"Se bisogna litigare per una nomination"

Loredana Cannata

Patrizia Rossetti non ci sta: "Non si reagisce così!"

E se le parole possono far male, quelle della conduttrice hanno colpito come un ariete. Presente alla discussione, Patrizia Rossetti non ha usato mezzi termini: "Eh la Madonna ragazzi, ecco vedete. A me una persona così mi fa girare tanto, ma tanto, ma tanto le pal.e. Voi non avete idea quanto!"

Poi, rivolgendosi a Omar Fantini - ancora una volta leader della settimana - ha commentato con sarcasmo: "Non ti invidio, mi sa che questa sarà una settimanella dura. Ne avrai di roba da smezzare." Ma non è finita qui. La Rossetti ha continuato a criticare apertamente la reazione della Cannata aggiungendo: "Non si reagisce così, scusatemi eh."

Un'opinione che non è stata condivisa da tutti. Sia Adinolfi che Plevani hanno provato a spiegare che ognuno ha un modo personale di affrontare le emozioni, e che la delusione di Loredana poteva essere comprensibile, soprattutto se legata all'illusione di un rapporto speciale.

Il commento del leader e la visione del gioco

Alla fine, anche Omar Fantini è intervenuto, cercando di riportare il dibattito su un piano più razionale: "La nomination è una fase del gioco, spesso legata a dinamiche della puntata. Non è mai un affronto personale." Ma si sa, quando entrano in gioco i sentimenti, razionalizzare diventa difficile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jasmin Salam e Cristina Plevani si confrontano sulle Nomination della quinta puntata.