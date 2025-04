L'isola dei famosi 2025: "rissa sfiorata allo shooting per un'inquadratura rubata", interviene lo staff:

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi non è ancora cominciata, ma già si annuncia movimentata. A tenere le redini del reality sarà Veronica Gentili, pronta al suo debutto come conduttrice del programma targato Mediaset. Al suo fianco, nel ruolo di opinionista in studio, ci sarà la frizzante Simona Ventura, mentre a inviare aggiornamenti e a gestire le dinamiche in Honduras ci penserà Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato direttamente da Cayo Cochinos. Il debutto è previsto per maggio, ma dietro le quinte il clima è già... rovente.

Rissa sfiorata allo shooting

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, durante il primo servizio fotografico ufficiale dei naufraghi sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra due concorrenti, tanto da sfiorare una vera e propria rissa. Il motivo? Pare che uno dei due si sia lamentato con l'altro di aver "rubato l'inquadratura", dando il via a un battibecco ad alta tensione.

"Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all'Isola dei Famosi, con grida come: 'Mi hai rubato l'inquadratura!' Pare che dietro le quinte dell'ultimo posato ufficiale dell'Isola dei Famosi, si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi 'messi troppo al centro' dell'inquadratura. Incominciamo bene".', si legge sul profilo Instagram dell'influencer che ha descritto il momento di attrito tra i due futuri naufraghi.

Teresanna Pugliese

Toni accesi, parole grosse e un confronto infuocato che ha richiesto l'intervento dello staff per evitare che la situazione degenerasse. Un antipasto tutt'altro che tranquillo per un reality che, ancora prima del primo tuffo, fa già parlare di sé, forse anche per evitare il flop di The Couple e cercare di attirare hype sul nuovo reality.

I naufraghi: ecco i nomi spifferati in anticipo

Anche se il cast ufficiale non è ancora stato annunciato, sono già numerose le indiscrezioni che circolano. I nomi "spoilerati" promettono un'edizione carica di personalità forti e volti noti al grande pubblico: