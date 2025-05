L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi: “Le donne non si aiutano, si odiano”. E il web esplode

La partecipazione di Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, la terza puntata del reality andrà in onda mercoledì 21 maggio, non è passata inosservata. Fondatore del movimento politico Il Popolo della Famiglia, Adinolfi è da sempre un personaggio divisivo, e anche nella sua avventura a Cayo Cochinos non ha mancato di far discutere.

Se fino a ora aveva mantenuto un profilo relativamente basso, evitando prese di posizione esplicite su temi politici e ideologici, nelle ultime ore è bastata una conversazione accesa tra due naufraghe del gruppo dei Senatori, gli over 40 a cui appartiene Adinolfi, per scatenare un'ondata di polemiche sui social.

Il caso: Le donne si odiano tra loro

Tutto è partito da uno sfogo di Alessia Fabiani, presente anche Dino Giarrusso, delusa dall'atteggiamento di alcune naufraghe dopo i litigi con Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. "Mi ha fatto male vedere che nessuna delle altre donne sia intervenuta a difendermi. Le mie vere amiche non lo avrebbero mai permesso", ha detto la showgirl, sottolineando la mancanza di quella "sorellanza" spesso invocata ma poco praticata.

Adinolfi, visibilmente infastidito dal discorso, è intervenuto bruscamente: "Ancora con questa storia delle donne che si supportano? Ma se dal primo minuto state a litigare! La sorellanza femminile è un'illusione. La verità è che vi odiate tra voi." Una frase che ha immediatamente infiammato le principali piattaforme social, TikTok, Instagram e X, dove in molti hanno commentato le sue parole.

Il confronto si è acceso ulteriormente quando Alessia ha osservato che, a difenderla, erano stati soprattutto gli uomini: "Paradossalmente, mi avete difesa voi. Gli altri uomini hanno avuto il coraggio di dire che non si tratta così una donna." A quel punto, Adinolfi ha rincarato la dose.

"Il maschio è portato a difendere. La femmina, invece, gode nel vedere un'altra donna in difficoltà. Questo si chiama Eva contro Eva." Una dichiarazione esplosiva, che ha spaccato l'opinione pubblica tra chi la considera un'uscita sessista e offensiva e chi - pur non amando il personaggio - ne riconosce un fondo di verità.

Social in fiamme: tra indignazione e consensi

I commenti non si sono fatti attendere. C'è chi ha gridato allo scandalo, prendendosela con le naufraghe presenti che non hanno replicato, considerando le sue parole tossiche, ma allo stesso tempo tipiche del personaggio che le ha pronunciate: "Era strano che non avesse ancora detto una cattiveria", si legge tra i vari commenti.

Eppure, non sono mancati messaggi di appoggio, scritti probabilmente sia da chi condivide la linea politica di Adinolfi, sia da chi, pur avendo una visione diversa della vita rispetto al naufrago, ha trovato le sue parole non troppo lontane dalla realtà: "Non lo sopporto ma la sorellanza spesso è solo facciata."

Una strategia o semplice provocazione?

Difficile dire se quella di Mario Adinolfi sia una provocazione studiata per ottenere visibilità o una semplice esternazione di pensiero. Quel che è certo è che ha colpito un nervo scoperto: il tema della solidarietà femminile, spesso invocata nei discorsi pubblici ma messa a dura prova nella vita quotidiana - e nei reality show, dove la convivenza forzata fa esplodere tensioni e rivalità.

Intanto, all'Isola dei Famosi, l'atmosfera si fa sempre più tesa. E la domanda resta aperta: le donne si supportano davvero tra loro, o il mito della sorellanza è destinato a crollare sotto il peso delle dinamiche televisive (e non solo)? Nella clip pubblicata su Mediaset Infinity, Mario pensa che tra le donne del gruppo non ci sia solidarietà.