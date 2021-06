Lisa Banes, l'attrice di Masters of Sex e Cocktail in condizioni critiche dopo un incidente a New York

Grave incidente stradale per l'attrice di Masters of Sex e Cocktail Lisa Banes, grave dopo essere stata investita da uno scooter a New York.

Lisa Banes, l'attrice nota per i suoi ruoli in Cocktail, L'amore bugiardo - Gone Girl e Masters of Sex, è in condizioni critiche dopo essere stata gravemente ferita venerdì sera quando è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada a New York City, secondo il suo manager e il dipartimento di polizia di New York.

Una foto di Lisa Banes

Lisa Banes, 65 anni, è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Mount Sinai Morningside, come ha dichiarato il suo manager David Williams. "Speriamo tutti solo che ce la faccia", ha detto in una e-mail.

Secondo la CNN, la polizia di New York ha dichiarato che una donna di 65 anni è stata ferita in un incidente stradale venerdì poco dopo le 18:30. La polizia ha risposto a una chiamata al 911 riguardo la collisione di un veicolo con un pedone tra la West 64th Street e Amsterdam Avenue a Manhattan, come ha dichiarato la portavoce del NYPD Denise Moroney. La donna ha subito un grave trauma cranico dopo essere stata colpita in pieno da uno scooter mentre attraversava Amsterdam Avenue. Secondo la polizia, lo scooter non avrebbe rispettato il semaforo rosso e dopo l'incidente è fuggito in direzione nord.

Lisa Banes, nata il 9 luglio 1955 a Chagrin Falls, Ohio, è apparsa in numerosi film, serie tv e spettacoli teatrali a partire dagli anni '80. Ha interpretato l'interesse sentimentale di Tom Cruise nel film del 1988 Cocktail e una madre preoccupata in L'amore bugiardo - Gone Girl, oltre ad aver recitato nelle serie Royal Pains, Masters of Sex e Nashville. A teatro, ha recitato in High Society, Arcadia e Rumors e ha vinto un Theatre World Award per il suo ruolo in Ricorda con rabbia.