Linea d’Ombra Festival 2022, Manuel Agnelli: "Sogno un film con Clint Eastwood"

Manuel Agnelli, ospite della serata di chiusura del Linea d'Ombra Festival 2022, è stato intervistato dal direttore artistico Boris Sollazzo e ha parlato a 360 gradi di musica, televisione e vita privata, rivelando che Clint Eastwood è il suo obbiettivo principale: il cantautore sogna di poter lavorare con la star di Hollywood un giorno.

"Scrivere canzoni per un film è un altro sport, come lo è per me farlo per una committenza. I fratelli Manetti mi hanno parlato tantissimo del personaggio e alla fine ho scritto un pezzo, La profondità degli abissi, che doveva essere eccessivo perché parte di un fumetto, di un cartoon. Questa cosa non è stata capita da tutti, ma l'hanno capito i critici. E a dire il vero alla fine è stato imbarazzante, perché il film riceveva nomination ovunque e alla fine vincevo sempre io", ha affermato il leader degli Afterhours ed ex giudice di X-Factor.

Agnelli, vincitore del David di Donatello e del Nastro d'Argento, non esclude un futuro coinvolgimento anche in forma diversa, quella di attore: "Fare cose diverse è divertente, per questo io faccio tutto quello che mi viene voglia di fare, qualcosa mi viene meglio, qualcosa meno bene, ma senza vergogna. Ho provato anche a recitare, ho fatto un western in Transilvania, ho unito i miei sogni da bambino, fare il cowboy nella terra di Dracula. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto in un ruolo del genere".

E alla domanda di Boris Sollazzo su da quale regista vorrebbe ricevere una proposta per un film dopo questa prima esperienza la risposta di Manuel Agnelli è solo una: "Clint Eastwood". Non poteva esserci migliore chiusura per Linea d'Ombra Festival che dà appuntamento alla XXVIII edizione nel 2023.