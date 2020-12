X Factor 2020: Manuel Agnelli a torso nudo e il record di ascolti per una finale da incorniciare (video)

X Factor 2020 ha chiuso l'edizione con il record di ascolti della finale e con una Manuel Agnelli a torso nudo scatenato sul palco insieme ai Little Pieces of Marmelade: il video dell'esibizione.

X Factor 2020 si chiude con risultati da incorniciare - record di ascolti - e con un Manuel Agnelli a torso nudo che ha ribadito ancora una volta come non tutti posseggano la capacità di far letteralmente esplodere uno show, ma lui sì.

Con 1 milione 895 mila spettatori medi la finale è stata la puntata più vista di questa edizione, in crescita del +30% rispetto alla finale dello scorso anno: l'atto conclusivo dell'edizione 2020, andato in onda ieri sera su Sky Uno/+1 e su TV8, ha ottenuto anche uno share complessivo del 7,97%(+1,4pp rispetto alla finale 2019). Record stagionale anche sui social: con oltre 2 milioni 61 mila interazioni totali, la finale di XF2020 è la puntata più commentata della stagione e si posiziona al primo posto di tutti gli eventi televisivi della giornata di ieri, in crescita del+176% rispetto alla finale dello scorso anno.

L'hashtag #XF2020 è stato, anche stavolta, tra gli argomenti più discussi su Twitter a livello mondiale, rimanendo per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide e anche in quella Italia, dove sono entrate anche le parole Emma, Melancholia, Manuel, Blind, Santi, Mika. In totale nel corso della serata di ieri sono stati espressi 10.600.000 di voti (rispetto ai 5 milioni della scorsa edizione).

Al di là dei numeri, però, resterà un'immagine in particolare di questa finale 2020: quella di Manuel Agnelli che, a 54 anni suonati, si presenta sul palco, mezzo nudo, per duettare con i suoi concorrenti rimasti in gara, i Little Pieces of Marmelade, dimostrando che il fascino e il carisma, come il vino, migliorano con gli anni.

X Factor 2020 è sempre disponibile on demand.

Immagini concesse da SKY