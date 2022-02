Lindsay Lohan debutta su TikTok e i fan si interrogano sulla pronuncia del suo cognome

Lindsay Lohan ha pubblicato il suo primo video su TikTok svelando la giusta pronuncia del suo nome, momento che ha sorpreso molti dei suoi fan.

A quanto pare molte persone hanno da sempre sbagliato questo dettaglio, nonostante la grande fama ottenuta dall'attrice fin da quando era una bambina.

Nel filmato Lindsay Lohan saluta i suoi tanti follower che hanno quindi scoperto che il suo nome si pronuncia come Lowen, non Lo-han.

Inaspettatamente, infatti, tra i moltissimi commenti sono stati in tanti a scrivere frasi come "Ho pronunciato il tuo nome nel modo sbagliato per tutta la mia vita? Pensavo fosse LoHAAAN". Tra le frasi più ironiche c'è persino chi ha provato a ipotizzare "Hai pronunciato il tuo nome nel modo sbagliato".

In passato, tuttavia, la stessa Lindsay ha cambiato la pronuncia del suo cognome nelle varie interviste e apparizioni televisive, mentre nel 2013 David Letterman sembra avesse introdotto la star nel modo giusto.

I dubbi dei fan stanno però invadendo i social media che si ritrovano alle prese con vari dubbi e ipotesi relativi alla questione. Non sarebbe comunque la prima volta che una star di Hollywood si ritrova alle prese con errori causati dal proprio cognome. Si può, ad esempio, pensare ad Amanda Seyfried, Ariana Grande, Camilla Cabello, Saoirse Ronan e Melissa Benoist.