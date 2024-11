Our Little Secret, la recensione: non c 'è dubbio, Lindsay Lohan è davvero la regina del Natale (streaming)

Avevamo definito il suo ritorno sulle scene, Falling For Christmas del 2022, una commedia demenziale dagli stopposi effetti speciali, soprattutto nella prima parte ma, nonostante la sua presenza nel catalogo Netflix non avesse fatto veramente la differenza, Lindsay Lohan non si è certo arresa nella sua evidente missione per conquistare la commedia romantica. Cosciente degli sbagli di superficialità fatti in passato, l'ex enfant prodige di Genitori in Trappola, ha deciso di spodestare definitivamente la collega di Mean Girls, Lacey Chabert e conquistare lo scettro di regina del Natale streaming.

Ian Harding, Lindsay Lohan e Jon Rudnitsky in una scena di Our Little Secret

Ultimo in ordine di uscita in piattaforma arriva infatti Our Little Secret diretto da Stephen Herek, in cui Lohan, accreditata anche tra i produttori, recita al fianco dell'Ian Harding di Pretty Little Liars. Quarto tra i film a tema festività è decisamente il dessert più ambito tra i titoli che hanno affollato Novembre: Appuntamento a Natale, Hot Frosty e The Merry Gentlemen. La ragione? Non solo Lindsay Lohan che abbiamo dimostrato non funzionare del tutto da sola ma perché l'unico tra i quattro a bilanciare la mielosità del genere con dei tempi di commedia (quasi sempre) giusti.

Our little secret: Lindsay Lohan a suo agio nella commedia

Ian Harding in una scena di Our Little Secret

Our little secret, narrato nella sua introduzione dal padre della protagonista e con l'ausilio di un'animazione dal tratto semplice e favolesco, si presenta come una storia d'amore tra due giovani Avery (Lohan) e Logan (Harding) che da grandi amici d'infanzia si sono scoperti molto innamorati da grandi. Nonostante i sogni di vita insieme, i due si separano bruscamente per la decisione di lei di andare a studiare all'estero. Un po' una sliding door che ricorda quella di The Family Man e un Nicolas Cage che sceglieva la carriera. Con un montaggio sulle notizie tra economia e spettacolo ( dominate dal fil rouge Netflix) di tutti gli avvenimenti più significativi nella decade 2014 - 2024, i due finiscono per ritrovarsi per caso, nel Natale 2024, in casa dei rispettivi compagni, Cameron (Jon Rudnitsky) e Cassie (Katie Baker), inaspettatamente fratelli.

Il "piccolo segreto" del titolo è la verità su di loro che Avery e Logan decidono di omettere alla famiglia dei loro fidanzati. Con una atmosfera casalinga che ricorda meno quelle da quadretto natalizio e buoni sentimenti e più le situazioni comico-grottesche di Due single a nozze (il richiamo non è casuale), Our Little Secret fa muovere bene Lindsay Lohan sia dentro la commedia romantica in coppia con Harding che in quella degli equivoci nello scontro con una suocera d'eccezione, interpretata dalla divina Kristin Chenoweth.

Oltre l'algoritmo

Avesse voluto fare il solito compitino, Our Little Secret avrebbe potuto condensare la storia d'amore tra Avery e Logan in tre minuti, solo per fare il necessario bignami all'incontro fortuito dopo 10 anni. Ed invece, come anticipato, se ne prende ben 8 e di questo tempo ne trae il meglio possibile per spiegare cosa queste due persone significano l'uno per l'altra. È dunque facile poi per lo spettatore capire il rapporto che c'è stato e ci può ancora essere tra loro e il perché ci sia complicità anche nella bugia che raccontano agli altri.

Jon Rudnitsky, Lindsay Lohan, Katie Baker e Ian Harding in una scena di Our Little secret

A riprova che la sceneggiatrice Hailey DeDominicis non è solo un nome tra i credits e le foto dal red carpet del film, c'è questa familiarità tra i due che è scritta abbastanza bene da provare l'esistenza di un essere umano dietro lo schermo e non solo l'algoritmo. Si riesce a credere che Avery e Logan si conoscano da 20 anni. Tirando in campo gli altri film di Natale proposti da Netflix, potremmo dire che se la perfetta tensione sessuale la lasciamo nelle mani di Chad Michael Murray e Britt Robertson in The Merry Gentlemen, la medaglia per la sintonia e l'affinità sentimentale possiamo definitivamente assegnarla alla coppia Lohan - Harding.

Cani, droga e famiglie strambe

Lindsay Lohan nel film

Se le rom-com, specialmente quelle di Natale, non hanno bisogno d'altro se non di un albero da scegliere, addobbi tradizionali, l'immancabile egg-nog e dei biscotti da decorare, è evidente che Our Little secret fa la scelta precisa di andare oltre questo, prendendo la via più imprevedibile e psichedelica della commedia scorretta e a tratti demenziale alla Notte da Leoni o 2 Single a Nozze, facendo vivere ad Avery un'avventura stramba tra le mura, apparentemente ligie, della casa del nuovo compagno. Non possono mancare quindi il fratello strambo e "strafumato" che scova e minaccia i due "bugiardi", le caramelle al gusto marijuana e l'hangover da smaltire, il cane amatissimo di casa sottoposto ad esagerate attenzioni e vittima, suo malgrado, di qualche pasticcio. A contenere tutti questi elementi dirompenti e mantenere lo status di romantico, ci pensano Harding e Lohan anche se la vera commedia la tiene in mano la suocera tra le suocere...

Quel mostro di suocera

Si merita il suo paragrafo personale infatti, quel mostro di suocera, Erica, interpretata da Kristin Chenoweth. Da tempo l'attrice e cantante, indimenticabile ed originaria Glinda del musical Wicked e riscoperta dal cinema e la serialità grazie a Glee di Ryan Murphy, cambia le sorti di molte commedie con la sua sola presenza. Era stata la zia cougar e poliamorosa in Holidate nel 2020, accanto ad Emma Roberts ed era stata vicinissima a rubarle completamente la scena, grazie ai suoi improbabili incontri sentimentali.

Kristin Chenoweth in una scena di Our Little secret

Qui incarna una inquietante madre un po' troppo giovane alla Dorian Gray, ossessionata per i quadri di famiglia sempre tutti uguali e rigorosamente esposti in un corridoio degli orrori. Ha dei figli preferiti e di altri non ricorda neanche l'età, è a tratti lasciva, un po' alla Kathleen Cleary ( Jane Seymour) di 2 Single a Nozze e tutte le attenzioni migliori sono riservate al piccolo yorkshire Veronica oppure a ricordare alla futura nuora quanto sia inadeguata. Il duello Lohan - Chenoweth è la cosa più bella di Our Little Secret e ci ricorda i sublimi scontri tra Jennifer Lopez e Jane Fonda nel film che dà il titolo al paragrafo. Ecco, se Lindsay Lohan può essere incoronata regina del Natale Netflix, Kristin Chenoweth è sicuramente la Regina Madre.